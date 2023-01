Spalletti annuncia | “Kvara non parte per Salerno” | poi le parole sui tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È la vigilia di Salernitana-Napoli, derby campano che si prericco di emozioni. Le due squadre, che vorranno riscattarsi dopo due delusioni, hanno voglia di chiudere al meglio questo girone di andata di Serie A. La Salernitana ha vissuto una settimana travagliata: la sconfitta pesantissima per 8-2 contro l’Atalanta, l’esonero di Davide Nicola e il ripensamento del presidente Iervolino dopo nemmeno 48 ore hanno reso agitati gli ultimi cinque giorni. Ma adesso Nicola è tornato e vorrà subito prendersi la sua rivincita. Il Napoli, invece, ha bisogno di vincere per rialzarsi subito dopo la cocente delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. Oggi, alla viglia del match, il tecnico degli azzurri parla in conferenza stampa per presentare la gara dell’Arechi. Di seguito le sue. Luciano ...