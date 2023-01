Spal | De Rossi “invita” Nainggolan | «Si tratta di un calciatore unico | forte e senza squadra»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Daniele De, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Ascoli Daniele De, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa.– «Per quello che ricordo io Radja è un giocatore che non c’entra niente con la Serie B. Sidi un. E io giocatori forti eli vorrei sempre. Lui però si porta dietro anche tanti altri discorsi che potrebbero spaventare qualcuno, ma a me no. Ha un cuore gigante. Mi piacerebbe averenella mia. Èe mi fido di lui. Non lo ...

Commenta per primo Gara interna per ladi Daniele Dedomani contro l'Ascoli. Queste le parole del tecnico estense in conferenza stampa: 'Abbiamo lavorato con entusiasmo e serenità, soprattutto dopo una vittoria in trasferta ... SPAL, Pepito Rossi atteso in città. Se supererà le visite potrebbe essere nuovamente tesserato