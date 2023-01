Spaccio di droga | estorsioni e armi | 17 misure cautelari nel Napoletano - Cronaca - quotidiano net

LatinaToday

In corso una vasta operazione dei carabinieri scattata questa mattina all'alba a Torre Annunziata: il blitz nel rione di edilizia popolare ...Nel Vesuviano, infine, i carabinieri di Torre Annunziata hanno fermato diciassette persone indagate per detenzione edi sostanze stupefacenti, estorsione , detenzione e porto in luogo ... Militare arrestato per spaccio: gli appuntamenti con i clienti sotto casa Questa mattina, a Torre Annunziata, nel quartiere «Poverelli», i Carabinieri della Compagnia locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall’ Ufficio del ...I carabinieri della stazione di Magione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventenne di origini straniere, regolare sul ...