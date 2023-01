Sora | una donna muore improvvisamente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dramma apoco prima delle ore 18, venerdì 20 gennaio 2023. Unaè decedutaDa quanto si apprende, una(poco più che quarantenne) è venuta a mancare mentre si trovava in auto con delle amiche. La dinamica Un’auto arresta l’andare mentre transita in via di Villa Carrara: una delle signore scende per chiedere aiuto. I soccorsi Sul luogo, giungono il sanitari che, pur avendo messo in campo tutto il possibile per salvare la vita alla, si sono dovuti arrendere alla realtà: la perdita della vita da parte della signora. Le ipotesi Si dovrebbe trattare di un arresto cardiaco che, fulminante, ha la vita della malcapitata. La disperazione delle amiche Sentimenti di dolore infinito accomunano le donne che, in un freddo pomeriggio di gennaio 2023, hanno visto spegnersi ...