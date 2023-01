“Sono stata con Davide Donadei” GF Vip 7 | la confessione lo inguaia | è quella di Amici

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si parla molto al di fuori del GF Vip della vita privata di, l’ex Uomini e Donne che attualmente si trova al GF Vip. Durante la sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto Chiara Rabbi e ha deciso di proseguire la storia con lei al di fuori dello studio di Canale 5. La loro frequentazione si è interrotta all’improvviso. Èl’ex corteggiatrice a confermare la fine della storia provando a mettere a tacere le voci che giravano sul suo conto. “Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”. Durante l’ultima puntata di Casa Pipol, il format social che viene trasmesso su Instagram ...

Fanpage.it

... ma anche per gli stessi giocatori èl'occasione per incontrarsi o rivedersi dopo tanto tempo. E non solo il saluto tra Cristiano Ronaldo e Messi , ma anche l'incontro tra CR7 e Mbappè , che ...Questa ed altre intercettazioni,riportate dalla Procura a sostegno della tesi d'accusa ... Tra le 9 società coinvolte anche nel procedimento sportivo e per le quali èchiesta la revocazione ... Prof vince la causa, la scuola dovrà risarcirla: Sono stata ... Il mondo non sta a guardare e l’evoluzione dei prezzi del gas sta trovando strade alternative all’approvvigionamento dalla Russia, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere ...Due donne, madre e figlia, trovate morte nel loro appartamento a Roma, in zona Monte Mario: si indaga sulla presenza di vestiti maschili in casa ...