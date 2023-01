“Sono gay | ho deciso di dirlo” L’amato attore lo rivela a tutti | “Non ho potuto dichiararlo prima”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il 2023 evidentemente è un anno dizioni, quelle che permettono di vivere con più leggerezza e amore per se stessi. Sì perché, dopo il coming out dell’Santiago Talledo, ovvero l’indimenticabile Guido de Il mondo di Patty, anche quello di un’altra stella latina. Parliamo di Facundo Gambandé, Maxi Ponte di Violeta. Finalmente hadi liberarsi di questo grande peso pubblicamente, smettendo di privarsi di esperienze che chiunque dovrebbe vivere senza nascondersi e con tutta la serenità possibile. Il coming out di Facundo Gambandé è stato in televisione dove ha riassunto il suo vissuto. I fan di Maxi Ponte di Violetacon lui. Il coming out di Facundo Gambandé “Ho recitato in un film Lgbtq e mi piacerebbe lo vedessero le famiglie. Può aiutare a sensibilizzare. Ci ...

Caffeina Magazine

Non solo Santiago Talledo , Guido, de Il Mondo di Patty , anche uno dei protagonisti di un altra famosissima serie argentina per ragazzi si è dichiarato. Facundo Gambande , Maxi Ponte di Violetta , ha fatto coming out ed ha parlato della sua esperienza personale in un noto programma argentino. Facundo Gambande : 'Dichiararsi con i nostri cari non ......del forziere fantasma (2006) Depp rivela a David Letterman che inizialmente i dirigenti Disney...i grandi capi arrivano a chiedergli se intende portare sullo schermo un personaggio ubriaco o, ... "Sono gay, non riesco più a nasconderlo". Il coming out del famoso ... Nell’Italia degli anni ’90 una ragazza afrodiscendente non trova il suo posto nel mondo. A ispirarla è anche una canzone, che diventa rapidamente un inno a esprimere sé stessi e a non reprimere ciò ch ...Niente matrimonio alle coppie gay, solo benedizioni in chiesa. La cerimonia religiosa anche nella Chiesa anglicana continuerà ad essere consentita solo tra un uomo e una donna e non ...