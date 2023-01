Globalist.it

Anche per il 52% dei giovani tra i 18 ei 34 anni lanon dovrebbe consegnare i Leopard. Secondo il, tuttavia, l'opinione cambia con l'aumentare dell'età. Ad esempio, tra gli ...... è contro l'invio di carri armati Leopard 2 all'Ucraina, emerge da undi YouGov. Solo il 39 per cento degli intervistati sono favorevoli e il 16 per cento non ha una opinione. La... Sondaggio in Germania: i tedeschi cosa pensano dell’invio dei Leopard a Kiev, sono d’accordo Il `sì´ ai corazzati tedeschi all'Ucraina riguarda il 46 percento degli intervistati. Contrario il 43 per cento, mentre l'11 per cento non ha voluto o potuto esprimere ...(Adnkronos) – “Siete persone adulte. Potete benissimo continuare a parlare così per altri sei mesi, ma la gente nel nostro Paese muore, ogni giorno”. Così Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ...