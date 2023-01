Sondaggi Tp | cattura Messina Denaro vittoria dello Stato per 51% italiani

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il 51% degliritiene ladel bossunaper lo. Di diverso avviso il 26,8% secondo cui si tratta solo delladi un latitante malato e alla fine della carriera. C’è anche un 20,3% che ipotizza che lasia stata concordata con Cosa Nostra. È quanto emerge dal consuetoo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 17 e il 19 gennaio. Fonte: Termometro PoliticoPoco più di un italiano su due considera giusto mettere un’etichetta che informi sui pericolo dell’alcol sulle bottiglie di vino, birra, superalcolici come avviene in Irlanda. Tra questi il 25,8% ritiene l’alcol danno quanto il fumo mentre il 24,5% metterebbe l’etichetta solo sui superalcolici. ...

Una premier, in calo persino neie nella popolarità, nonostante FdI resti saldamente il ... Il trentennale, appena compiuto, delladel Capo dei Capi, Totò Riina, appena celebrato, e la ...Potrebbe venir emesso un mandato dinelle prossime ore per il comportamento della sua ... Il che è anche vero: ancora oggi secondo iil consenso verso Bolsonaro in Brasile è appena ... Ultimi sondaggi, Alessandra Ghisleri: "Nei sondaggi post cattura di ... Alessandra Ghisleri (Euromedia Research): "Lo sciopero dei benzinai ha messo in scacco la maggioranza, la gente risponde su tutto quello che è l'attualità. Per la prima volta, sia il governo sia Giorg ...Il governo era, da giorni, in affanno, appannato, travolto dalle liti. Sui rincari del carburante e le accise. Sull’autonomia differenziata. E su altro. Le polemiche stavano travolgendo la coalizione ...