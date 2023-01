Sondaggi politici elettorali oggi 20 gennaio 2023 | primo “calo” per Giorgia Meloni

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 gennaio 2023)20– Prima flessione per Fratelli d’Italia. E’ questa la notizia che salta all’occhio in base alla prima Supermedia YouTrend/Agi del: il partito diperde circa 7 decimali e torna sotto il 30 per cento. Il dato potrebbe certamente essere un’oscillazione fisiologica, e non necessariamente un’effettiva diminuzione nei consensi. Anche se potrebbe aver pesato negativamente sul partito dila polemica per il aumento del costo dei carburanti dopo la cancellazione dello sconto sulle accise. La rilevazione si basa surealizzati ...