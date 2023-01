Sondaggi elettorali Emg | arretra Fratelli d’Italia | in recupero il Pd

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Andrà sicuramente a votare alle primarie il 15% degli elettori del Pd Prosegue l’inversione di tendenza che si era già vista settimana scorsa nelle intenzioni di voto di Emg. Secondo i più recentidi questo istitutoperde quattro decimali in 7 giorni, passando dal 28,6% al 28,2%. Non va bene neanche agli alleati leghisti, che scendono del 0,2% al 9%, mentre Forza Italia è ferma, al 7%, come Noi Moderati, che è all’1,4%. Dove vanno questi voti? In parte sicuramente all’astensione, ma è da segnalare un aumento per il Pd, che guadagna 4 decimali e arriva al 17,1%, accorciando notevolmente la distanza dal Movimento 5 Stelle, chedal 17,5% al 17,4%. Bene anche Azione/Italia Viva, che guadagna due decimali e sale all’8,4%, sei decimali sopra il ...

La7

Dunque, come da proteste e opposizioni ed'opinione (il 60 e passa per cento dice no) a ...aspettative, non di bilancio. Forza Italia ha una tradizione in materia di scouting e ...L'unica candidata donna è stata l'economista e accademica Danue Nerudová, che in buona posizione neipre -, ma che ha chiuso al terzo posto con il 13,9 per cento delle preferenze. Ultimi sondaggi, la supermedia del 20 gennaio: primo calo per FdI Si voterà domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio: dati degli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni Regionali in Lombardia e Lazio.Secondo la supermedia Agi-Youtrend i consensi del partito di Meloni subiscono la prima inversione di tendenza. Nel complesso la coalizione scende di 0,8 ...