Sofia Goggia vince la discesa di Cortina e ipoteca la Coppa del Mondo

Arriva a Cortina d'Ampezzo la ventunesima vittoria in carriera diin Coppa del Mondo . Il trionfo dell'azzurra viene legittimato in 1.33.47, e certifica la sua supremazia in questa stagione, cancellando definitivamente la caduta di St. Anton: è il ...... agganciata Brignone Con la vittoria nella prima discesa libera a Cortina,sale a quota 45 podi in carriera ( - 6 da Isolde Kostner) con 21 vittorie, migliore italiana di sempre per ... Goggia supersonica, discesa a Cortina pennellata: riguarda la vttoria