(Di venerdì 20 gennaio 2023) Aarriva il quarto successo in discesa nella Coppa del Mondo di sci alpino per: la bergamasca si impone in ...

Agenzia ANSA

A Cortina arriva il quarto successo in discesa nella Coppa del Mondo di sci alpino per: la bergamasca si impone in ...Florian Schieder (Lapresse)vittoria numero 21 in Coppa del Mondo di sci: raggiunta Federica Brignone In virtù della stupenda vittoria nella discesa libera di oggi sulla pista 'Olympia ... Sofia Goggia vince la discesa di Cortina, è il suo successo numero 21 Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Foto Fisi. Sofia Goggia chiude davanti a tutte la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, appuntamento sostitutivo della prova cancellata una settimana fa a St. Anton (Austria) e valido per la Coppa d ...