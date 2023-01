Sofia Goggia vince a Cortina la discesa libera davanti a Stuhec e Weidle - Sport - Altri Sport - quotidiano.net

OA Sport

La bergamasca si impone sull'Olympia delle Tofane con una seconda parte di gara favolosa. Fuori dal podio Gut e ...Altro successo perin Coppa del Mondo. L'azzurra si è imposta nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, che recupera quella cancellata la scorsa settimana a St. Anton. Per la bergamasca è la vittoria ... Quando parte Sofia Goggia oggi in discesa a Cortina: programma, orario, pettorale, canali tv, streaming Prima sfida di un weekend da non perdere. Oggi, venerdì 20 gennaio, la coppa del mondo femminile è di scena in Italia, a Cortina, dove, sull'Olimpia delle Tofane, è in programma la prima discesa… ...CORTINA D'AMPEZZO - Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo, gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'atleta bergamasca è riuscita ad esorcizzare la pista Olimpia delle ...