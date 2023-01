Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Cortina | è l’azzurra più vincente di sempre con Brignone

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’atleta azzurrasi aggiudica ladiCoppa del Mondo femminile di sci, conquistando così il quarto successo stagionale e il ventunesimo in carriera. Il tempo che permette alla campionessa bergamasca di anticipare tutte è 1’33?47. Seconda una ritrovata slovena Ilka Stuhec in 1’33?60, distante 13 centesimi dalla, mentre a completare il podio e arrivare terza è la tedesca Kira Weidle in 1’33?83. Ottavo posto invece perElena Curtoni in 1’34?19 , dodicesimo per Laura Pirovano con un tempo di 1’34?48 e infine diciottesime ex aequo in 1’35?59 per Nicol Delago e Federica. La gara è stata brevemente interrotta per la brutta caduta dopo un lungo salto della svizzera Corinne ...