Sofia Goggia show | trionfo nella discesa libera di Cortina

OA Sport

11.52 Sci,vince libera Cortinatorna e trionfa nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo. La campionessa bergamasca si era presa una per recuperare dall'...CORTINA D'AMPEZZO -ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo, gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'atleta bergamasca è riuscita ad esorcizzare la pista Olimpia delle Tofane , dove lo ... Quando parte Sofia Goggia oggi in discesa a Cortina: programma, orario, pettorale, canali tv, streaming Altro straordinario trionfo di Sofia Goggia, che ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 1'33" ...CORTINA D'AMPEZZO - Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo, gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'atleta bergamasca è riuscita ad esorcizzare la pista Olimpia delle ...