Sofia Goggia ci fa ancora sognare | è la regina di Cortina

, come sempre, non si accontenta di vincere. Ci mette sempre qualcosa in più, il motivo per il quale tanto ha sofferto e tanto ha goduto, esaltato. Lo stesso per il quale è così amata, ...Arriva a Cortina d'Ampezzo la ventunesima vittoria in carriera diin Coppa del Mondo . Il trionfo dell'azzurra viene legittimato in 1.33.47, e certifica la sua supremazia in questa stagione, cancellando definitivamente la caduta di St. Anton: è il ... Goggia supersonica, discesa a Cortina pennellata: riguarda la vttoria La campionessa bergamasca centra il 21esimo successo in carriera in Coppa del Mondo e raggiunge Federica Brignone in testa alla classifica delle azzurre più vincenti Sofia Goggia chiude il cerchio e ...Sofia commovente dopo aver fatto suonare l'Inno di Mameli a Cortina, cancellando i fantasmi degli ultimi infortuni. «E' per la mia ex compagna che sta vivendo un momento delicato con la sua malattia».