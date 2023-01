Soffocata da un boccone in pausa pranzo | donna muore nel Milanese

IL GIORNO

E' mortada undi cibo, mentre stava pranzando in pausa dal lavoro, Laura Sossi , 59 anni, dipendente comunale di Settimo Milanese . Erano le 12.30, l'orario del pranzo , quando l'impiegata ...Stava mangiando durante la pausa pranzo quando undi carne le è andato di traverso. Per una donna di 59 anni, Laura Sossi, impiegata del comune di Settimo Milanese, non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata davanti ai colleghi ... Settimo Milanese, dipendente comunale Laura Sossi muore soffocata da un boccone Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...E' morta soffocata da un boccone di cibo, mentre stava pranzando in pausa dal lavoro, Laura Sossi, 59 anni, dipendente comunale di Settimo Milanese. Erano le 12.30, l'orario del ...