Skriniar lontano dal rinnovo | addio immediato?

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo un lungo tira e molla, Milansembra essere lontanissimo dalcon l’Inter. Il lungo corteggiamento del PSG partito in estate, sta finalmente dando i suoi frutti, perchè ormai il giocatore slovacco vede Parigi. Fumata nera per ildi: i motivi Nonostante l’Inter stia facendo il possibile per far proseguire il rapporto, il difensore non sembra intenzionato ad accettare la proposta nerazzurra. L’idea di cambiare aria e di poter giocare insieme a campioni come Messi, Neymar, Mbappé su tutti, stuzzica, che dopo 7 anni potrebbe lasciare l’Italia. Inoltre, la proposta parigina di un contratto che potrebbe essere di 10 milioni l’anno supera quella dell’Inter, che molto probabilmente, si è fermata a 6,5.-PSG: già a gennaio? Dalla Francia ...