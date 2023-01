Skriniar ha comunicato all’Inter che non rinnoverà Sky

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Milanha fatto sapereche non intende rinnovare. La notizia arriva da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky.lo haal club nerazzurro tramite il proprio agente, Roberto Sistici. Si tratta di un rifiuto temporaneo, non ancora definitivo, scrive Di Marzio, ma comunque di un rifiuto. L’Inter, dal canto suo, ha deciso che manterrà comunque la porta aperta al giocatore, casomai dovesse ripensarci. Di Marzio, sul suo sito, scrive: “Novità importantissime in casa Inter riguardo alla trattativa per il rinnovo contrattuale di Milan: il difensore slovacco, infatti, secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, ha fatto sapere alla società nerazzurra tramite il proprio agente, Roberto Sistici, di non aver accettato, per il momento, l’offerta di rinnovo presentata ...