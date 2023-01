Skriniar andrà al Psg ma solo a fine stagione Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lefa il punto sulla situazione di calciomercato dove è protagonista il difensore dell’Inter Milane l’interessamento del Psg. Il difensore slovacco è da tempo nel mirino del Psg e pare abbia rifiutato le offerte di rinnovo del club nerazzurro, preferendo lasciare l’Inter a parametro zero. Così Lesusul trasferimento dall’Inter al Psg: “Un matrimonio con Parigi il prossimo anno sembra essere anche l’augurio dello slovacco. Secondo gli attori in un fascicolo preso in mano da Luis Campos, la fiducia è dalla parte del Psg, dove siamo ancora consapevoli che finché non viene firmato nulla, tutte le opzioni rimangono possibili per il giocatore. D’altra parte, un arrivo questo inverno è più che improbabile. Significherebbe un trasferimento e, quindi, una grossa somma di denaro da pagare ...