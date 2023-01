OA Sport

Dominio tedesco nel singolo femminile in Coppa del mondo diad Altenberg, in Germania. La padrona di casaHermann ha trionfato in 1'5623, ben 104 più veloce della connazionale Susanne Kreher. A completare il podio è stata l'olandese Kimberley Bos,...Seconda piazza per un'altra tedesca: è Susanne Kreher, classe 1998, al primo podio in Coppa, staccata di 31 centesimi. Terza è la padrona di casa Kelly Curtis , a 33 centesimi. A completare la top - 5 ... Skeleton, Tina Hermann vince la tappa di Altenberg #2 e si laurea anche campionessa europea La padrona di casa Tina Hermann si è aggiudicata la seconda tappa di Altenberg (Germania) valevole come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2023, e si è laureata anche campi ...Tiny Tina's Wonderlands is a Borderlands spinoff set in a fantasy world. You can choose diffrent character classes, which means you can create a multiclass character if you wish. In the spirit of ...