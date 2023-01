Skeleton | tappa Altenberg | Hermann e Matt vincitori delle due gare

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Continua la Coppa del Mondo di2023, con l’appuntamento alla secondadi. Nella gara femminile è Tina Hermann ad aggiudicarsi la vittoria,laureandosi anche campionessa europea per la prima volta della sua lunga carriera. L’atleta ha chiuso con il tempo complessivo di 1:56.62 (58.34 nella prima manche e 58.18 nella seconda) con ben 62 centesimi di vantaggio sull’austriaca Janine Flock (58.51 e 58.63) mentre è terza la tedesca Susanne Kreher a 63 (58.57 e 58.58). Quarta posizione per la canadese Mirela Rahneva a 64 centesimi, quinta per l’olandese Kimberley Bos a 1.29, mentre è sesta la canadese Jane Channell a 1.40. Settima la statunitense Kelly Curtis a 1.41, ottava la britannica Brogan Crowley a 1.58, nona la ceca Anna Fernstaedt a 1.62, chiude in decima posizione la tedesca Hannah Niese a 1.69. Si ferma in ...

OA Sport

