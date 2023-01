Skeleton | Coppa del Mondo Altenberg 2023 | Matt Weston vince ancora | dodicesimo Mattia Gaspari

(Di venerdì 20 gennaio 2023)è terra di conquiste per il britannico. Due vittorie in due settimane per il classe 1997 sul catino della Sassionia, che sta ospitando la seconda tappa consecutiva per ladeldi. L’ex rugbista ha dato spettacolo nella prima run issandosi nettamente al comando e, poi, ha gestito la situazione nella discesa decisiva chiudendo con il crono di 1’54”16. Per lui, bronzo mondiale in carica, quarto successo della carriera. Il leader diChristopher Groother è nuovamente secondo: piazzamento importante in chiave sfera di cristallo dove guadagna su tutti. Deve accontentarsi della piazza d’onore a 35 centesimi dalla vetta, condividendo il podio con il connazionale Axel Jungk, terzo a 38 centesimi, con una super seconda run con la ...

