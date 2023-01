SIW | Info & Card finale “Giorno del Giudizio 2023”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lee ladi “del”, prossimo Show della SIW in programma Domenica 22 Gennaio a Collesalvetti (LI): SIWdelDomenica 22 Gennaio – Collesalvetti (LI)Villa del Colle – Via Milano 31 Apertura cancelli Ore 16.00 – Inizio Show Ore 17.00 30-Men Superior Rumble for #1 Contender SIW Italian TitleAtleti annunciati: Adriano, Bon Giovanni, Caesar, Darko, Electra, El G, Ivan Lacroix, Marcus Valentine, Maurizio Merluzzo, Merak, Myla Grace, Primal Instinct (Ema Corsi; Marco Assenza), Rafael, Steve Valentino, Tempesta, Thunder Kid, Vertigo -Angel Hayze Vs Swan Split Or Alive Match for SIW WILDBOAR Tag Team TitleHigh Society (Alex Flash; Liam Massett) (c) ...