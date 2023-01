Sinner-Tsitsipas | Australian Open 2023 | quando si giocano gli ottavi? Data e programma

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Continua il cammino di Jannik, che si è qualificato per glidi finale deglie che ora affronterà Stefanos, in un remake dell’incontro che si è disputato lo scorso anno nei quarti e che ha visto il greco imporsi per tre set a zero.ha staccato il biglietto per glidi finale dopo aver sconfitto in cinque set l’ungherese Marton Fucsovics. Il nativo di San Candido ha rimontato due set di svantaggio al magiaro, imponendosi con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Più facile il compito diche ha superato in tre set l’olandese Tallon Griekspoor per 6-3 7-6 6-2.: Jannik ...