Sinner | ora contro Tsitsipas il vero esame di maturità

la Repubblica

Jannikaccede agli ottavi dell'Australian Open dopo il successo in cinque set sull'ungherese Marton Fucsovics: il prossimo ...le partite vinte danei tornei del Grande Slam salgono a 29, che ne fanno l'ottavo azzurro di sempre al pari di Corrado Barazzutti. Il suo prossimo avversario è Stefanos Tsitsipas, che l'... Tennis, Australian Open: le partite di oggi. Sinner batte Fucsovics ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tennis Si impone in rimonta al quinto set, dopo esser andato sotto di due parziali Melbourne, 20 gen. Jannik Sinner approda per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale degli Australian Open, p ...