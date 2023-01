Sinner | la quinta grande rimonta italiana nella storia del torneo

SPORTFACE.IT

La vittoria di Jannik, da due set sotto contro Marton Fucsovics, è laottenuta da un tennista italiano all'Open d'Australia dopo aver perduto i primi due set . Il primo a firmare questa particolare impresa è ...Non solo- Tsitsipas; lagiornata dell' Australian Open 2023 ha delineato anche gli altri tre ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, vedendo altri sei giocatori portare a casa ... Australian Open 2023, quinta giornata: Sinner per confermarsi ... La vittoria di Jannik Sinner, da due set sotto contro Marton Fucsovics, è la quinta ottenuta da un tennista italiano all'Open d'Australia dopo ...Australian Open 2023, Korda da impazzire: batte Medvedev in tre set. Ok Hurkacz . Il resoconto delle partite odierne ...