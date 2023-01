Sinner-Fucsovics oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Jannikse la vedrà contro Martonnel terzo turno degli(cemento outdoor). Non rievoca bei ricordi l’ungherese che, a cavallo tra 2020 e 2021, ha dato all’altoatesino due grandi dispiaceri a livello Slam battendolo prima al secondo turno di Melbourne e poi all’esordio di Wimbledon. Nel mezzo anche una bella vittoria dell’azzurro sul veloce indoor di Sofia. Le quote dei bookmakers danno ampiamente favorito proprio. Quest’ultimo nelle sue prime due uscite ha lasciato le briciole rispettivamente al britannico Kyle Edmund ed all’argentino Tomas Martin Etcheverry.ha faticato sicuramente di più rispetto all’italiano. All’esordio ha battuto in cinque set l’argentino Federico Coria mentre al secondo turno ha estromesso in ...