Sinner | che rimonta agli Australian Open dopo la grande paura | agli ottavi contro il n° 4 del mondo

Sky Sport

Fucsovics,ha avuto palle break anche all'inizio del terzo set, cala alla distanza, concedendo il fianco all'italianochiude in scioltezza. Perè la sesta qualificazione consecutiva ...: "Diciamoabbiamo un paio di obiettivi. Il primo, il più importante, è quello di migliorare sempre. Il secondo è quello di portare a casa più risultati possibili per cercare di arrivare di ... Australian Open, Sinner agli ottavi: battuto Fucsovics in 5 set Non ci resta che.. Sinner. Dei sei tennisti italiani che hanno preso il via all'Australian Open, l'unico superstite arrivato al terzo turno è il 21enne… Leggi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...