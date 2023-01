Sinfonia n 1 di Mahler | Titano | Cosa sappiamo sul concerto in onda su Rai 5

Città di Vercelli

... condotto da Antonino Cannavacciuolo, in onda dalle 21.30 su TV8 I migliori Fratelli di Crozza , in onda dalle 21.25 su Nove Musica classica:n1 in re magg , in onda dalle 21.15 su ...... debutta alla direzione dell'Orchestra della Toscana presentendo due capisaldi del repertorio viennese: laK.550' di Wolfgang Amadeus Mozart e la 'n.1' di Gustav. Sado è un '... Società del Quartetto - Mercoledì 25 gennaio: concerto per il Giorno ... È ormai una tradizione che si rinnova ogni anno l’appuntamento di domani (ore 18) al Teatro Sperimentale di Ancona. Parliamo del concerto che gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ organizzano per ce ...Per la prima serata in tv, venerdì 20 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di ”The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Il talent dedicato a cantanti over 60 di grande ...