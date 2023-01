Siglando il trattato con la Spagna | la Francia rafforza la sua egemonia strategica nell’Ue

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il presidente francese Emmanuel Macron sta affrontando in questi giorni quella che sembra essere una delle sfide più difficili da quando è a capo dell’Eliseo: la riforma del sistema pensionistico francese. La misura, che da ieri ha portato a scioperi e manifestazioni in tutto il Paese, propone l’innalzamento dell’età pensionabile da sessantadue (la più bassa di qualsiasi altro grande paese dell’Unione europea) a sessantaquattro anni entro il 2030, con gli anni di contribuzione che passerebbero da quarantuno e mezzo a quarantatré entro il 2027. Una riforma che, vista da questa parte delle Alpi, non appare esattamente come un attentato al sistema dei diritti sociali. Macron nel frattempo, è volato a Barcellona per la firma delbilaterale di cooperazione con il premier spagnolo Pedro Sanchez. Se dal punto di vista della politica interna Macron sembra avere ...