Sicurezza per il derby | l’auspicio del Questore Conticchio VIDEO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Parla di una partita importante, ma non pericolosa ildi Salerno, Giancarlochiamato a predisporre il piano disultra Salernitana e Napoli che è in programma domani alle 18 allo Stadio Arechi di Salerno. Una presenza importante di forze dell’ordine anche in borghese ed una aumentata sorveglianza anche da parte degli Steward all’interno dello stadio è uno degli aspetti del piano di ordine pubblico al quale ildi Salerno Giancarlo, con le altre forze dell’ordine, sta lavorando per garantire la massima. Ci sono gli occhi di tutta Italia puntati sulla partita perché è la prima alla quale sarà vietata, su disposizione del ministro Piantedosi, la trasferta dei tifosi ...

