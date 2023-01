Si apre la nuova era della Juventus Chiesa chiude un cerchio e la decide contro un buon Monza

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un anno dopo, riecco. Torna al gol il fenomeno bianconero, ed è una rete pesante perché vale anche la qualificazione ai quarti di Coppa Italia in una partita altrimenti estremamente bloccataun ottimoche per alcuni tratti dell’inè sembrato addirittura poter fare un altro colpacciola. I bianconeri, però, dimenticano subito la scoppola di Napoli e ci mettono tutt’altra verve questa sera, anche se senza la giusta qualità. E’ vero, c’erano dentro tanti giovani e il turn over è stato massiccio, ma l’atteggiamento è stato positivo. Del resto, la Coppa Italia resta un obiettivo importante per lain questa stagione strana: il campionato è quasi andato, la Champions è già persa ma c’è l’Europa League per riscattarsi, ecco ...