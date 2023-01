Shock Roma | è tutto vero | il big se ne va! Non convocato | c’è l’accordo col top club

(Di venerdì 20 gennaio 2023), la decisione è stata presa: è, il big se ne va! Nonda Mourinho, l’addio è questione di ore: c’ècol top. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ora la situazione è decisamente irrecuperabile: lasta per perdere uno dei suoi big in questa sessione invernale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TGCOM

... i Maneskin! Sono trascorsi solo due mesi dall'annuncioche sanciva l'uscita di Alessandro ... un doppio matrimonio a Palazzo Brancaccio , a. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto ...- La MotoGP ha annunciato la pubblicazione di una breve docuserie per rivivere le tappe della ... passando per i continui problemi fisici per Marc Marquez e la notiziadell'addio di Suzuki al ... Femminicidio shock a Roma: le bugie del killer sul cancro Nelle carte in mano ad inquirenti e investigatori sembra non esserci traccia della malattia oncologica di cui Costantino Bonaiuti raccontava di essere affetto. Eppure, sia i colleghi di lavoro che i ...Dopo le rivelazioni di Dino Baggio arrivano quelle dell'ex attaccante rumeno di Bari, Verona, Brescia e Milan: "Dobbiamo chiederci perché si verificano tante morti premature" ...