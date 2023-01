(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAltavilla Irpina (AV) – Un uomo di 58è statodai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino per violenza sessuale aggravata nei confronti di unache nel mese di ottobre dell’anno scorso, quando si è verificata la violenza, aveva 17. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura, è stata firmata dal Gip del tribunale del capoluogo irpino. Amico stretto e fidato della famiglia della vittima, che come lui risiede ad Altavilla Irpina, l’uomo avrebbeto la giovane che lo considerava una persona di famiglia. Dopo la denuncia presentata dai genitori, ai quali laaveva confidato la violenza, l’attività investigativa, coordinata dal pm Cecilia Annecchini, è ...

anteprima24.it

Questa la nota della senatrice LA NOTA La notiziadello scorso ottobre, relativa al concorso ... in Val Nerina nel 1979, innel 1980, nel Parco nazionale d' Abruzzo nel 1984, in Umbria - ...Conflitti, condizioni meteorologiche estreme,economici, impatti persistenti del Covid - 19 ...esseri divini che personificano le loro virtù prima di spostarsi sui monti Picentini in, fra ... Shock in Irpinia, violenta ragazza di 17 anni: arrestato 58enne