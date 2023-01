Shoah | Sami Modiano racconta la deportazione al campo di Birkenau ai ragazzi del liceo | “Ora sarete anche voi testimoni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In vista della Giornata della Memoria,ha incontrato gli studenti delscientifico Morgagni di Roma nella Sala della Costituzione del Senato. Aihato laaldi sterminio nazista die la successiva “marcia della morte”. “Qualche giorno prima del 27 gennaio ho dovuto fare la marcia della morte, ero un ragazzo di 14 anni, ero distrutto, agonizzavo, qualcuno però ha voluto che io rimanessi in vita, sono caduto, ma non ho ricevuto il colpo di grazia, per quale motivo non lo so. L’ordine era quello di dare il colpo di grazia, perché nessuno doveva dire ai russi quello che loro avevano creato”. Dalla persecuzione contro gli ebrei “sono uscito vivo, chiedendomi perché. Grazie a Dio, dopo tanti anni, ...