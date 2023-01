Teleclubitalia.it

... ma soprattuttonormale essere single e vivere la stessa libertà sessuale del personaggio ... Articoli più letti, ora risponde la suocera (dopo il pupazzo della strega) Meghan Markle, ...Clicca il podcast qui sotto per ascoltare la traduzione della canzone dicontro Piqué , ...in poco tempo un punto cardine della retroguardia catalana e accumula un palmares che pochi ... Shakira diventa neomelodica: la versione di Nancy Coppola Nancy Coppola come Shakira. La cantante neomelodica si cimenta cantando la canzone famosa della star colombiana, un brano contro l’ex marito, Piquè, che l’ha tradita con una ragazza più giovane di lei ...“Se Shakira fosse stata una cantante neomelodica”: ecco la parodia della canzone della colombiana realizzata dalla ex Isola dei Famosi, ...