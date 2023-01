Shakira contro Clara la nuova fidanzata di Piqué | su TikTok è scontro dei meme

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 20 gennaio 2023)con il suo nuovo brano intitolato Music Sessions #53 ha raccontato del periodo (non proprio roseo) che sta vivendo: la separazione burroscosa da, la scelta di trasferirsi a Miami con i suoi bambini e la presenza (ormai) costante delladi l’ex calciatore,Chia. Suma anche sulle altre piattaforme social,resta la regina indiscussa e proprio per questo i suoi fan hanno creato dei videoche hanno come protagonista lei, i capelli e…Chia. IlsuIlche sta spopolando suha la struttura di un “video make over” e cioè un filmato che mostra il prima e il dopo: la trasformazione avviene ...