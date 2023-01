Il Sole 24 ORE

Un grosso incendio è scoppiato in una baraccopoli che sorge nel ricco quartiere Gangnam di. 500 persone sono state costrette a lasciare le loro case, 60 abitazioni sono state distrutte dal. La baraccopoli è una delle ultime ancora esistenti in Corea del Sud e sorge all'ombra dei ...Nel video, fornito dalla National Fire Agency della Corea del Sud, si vede il villaggio in fiamme e i vigili delal lavoro per domare l'incendio. Sul posto sono intervenuti circa 170 pompieri, ... Seul, a fuoco baraccopoli nel quartiere Gangnam: bruciate 60 case - Il Sole 24 ORE Attaccato al lussuoso quartiere di Gangnam, il villaggio di Guryong è noto per essere a rischio e da tempo si parla di smantellarlo ...