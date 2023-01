Settimo Milanese | donna muore soffocata da un boccone davanti ai colleghi

TGCOM

Una donna di 59 anni, Laura Sossi, è morta soffocata da un boccone mentre era in pausa pranzo. La donna, dipendente del Comune, era con alcuni colleghi negli uffici del municipio. Tragedia in Lombardia, dove una dipendente comunale muore soffocata da un boccone. La 59enne Laura Sossi è spirata mentre faceva pausa pranzo con i colleghi ed è morta soffocata da un boccone di cibo sotto gli occhi delle colleghe. Colleghe il cui pronto aiuto si è rivelato inutile, purtroppo. La vittima dell'incidente era una dipendente del Comune di Settimo Milanese. Un boccone le è andato di traverso mentre pranzava con alcune colleghe: inutili i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare. Dipendente comunale muore soffocata da un boccone malgrado l'intervento di una infermiera presente in quel momento allo sportello dell'Anagrafe.