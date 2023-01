Sette ore di sala operatoria per rimuovere l' esofago e sostituirlo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) AGI - La rimozione completa dell'e la sua sostituzione con una parte dello stomaco o intestino: l'intervento di esofagectomia per via mini-invasiva, durato 6-7 ore, è stato eseguito all'Irccs Ismett, all'interno del centro trapianti della Divisione Upmc Hillman Cancer Center, in grado di fornire, spiega una nota, trattamenti di cura integrati per la cura delle neoplasie toraciche incluse quelle dell'e giuntogastrico. Il primo paziente che ha potuto accedere al percorso integrato è un uomo siciliano di 56 anni, che ha effettuato 4 cicli di chemioterapia in Ismett e, dopo poco più di due mesi dalla diagnosi di neoplasia esofagea, è stato sottoposto a intervento di esofagectomia mini-invasiva per via toracoscopica e laparoscopica. L'intervento di esofagectomia mini-invasiva, ovvero l'asportazione radicale ...

