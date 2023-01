Servizi sociali | confronto con le cooperative del terzo settore

Comune di Firenze

... le città espellono non solo i poveri e/o poverissimi ma interi cetiproduttivi. E il treno ... ma anche le città più piccole, impongono costi (anzitutto il mutuo o l'affitto, poi i, da ...Parteciperanno alle attività minori segnalati daiterritoriali di riferimento e persone ... dando loro la possibilità di invecchiare in modo attivo, di inserirsi in contestistrutturati ... La Commissione politiche sociali e della salute, sanità e servizi ... "Quante migliaia di famiglie, per restare a Milano, riescono a vivere decentemente e abitare una casa degna di questo nome grazie al treno". Di Antonello Caporale ...In preparazione del confronto con la Giunta regionale il sindacato guidato da Vincenzo Cavallo immagina un sistema con al centro il territorio, il lavoro e la prevenzione.