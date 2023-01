Serie B | ventunesima giornata | programma e diretta tv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Prosegue il campionato diB, giunto alla. Continua la caccia al Frosinone di Fabio Grosso, saldamente al comando con 42 punti, sei in più della coppia al secondo posto formata da Reggina e Genoa. Un terzetto che in questo nuovo turno se la vedrà con partite non di certo semplici, che potrebbero anche favorire le inseguitrici. Curiosità anche per il Cagliari del neo tecnico Ranieri, che ha vinto all’esordio col Como e cercherà ora altri tre punti preziosi per raggiungere le posizioni di vertice. Scopriamo, ora, ilcompleto con tutte le sfide che infiammeranno questadellacadetta. IldelladiB Ad aprire le danze sarà ...

Today.it

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Palermo - Bari , match valevole dello stadio Renzo Barbera per lagiornata del campionato italiano diB 2022/2023 . I padroni di casa, dopo il pareggio in rimonta ottenuto nell'ultimo turno, vanno a caccia di un successo che potrebbe permettere ...... Palermo - Bari e quello di Premier League anche su Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 20 gennaio 2023 c'è l'anticipo dellagiornata diB, Palermo - ... Serie B, ventunesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Palermo-Bari, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023 ...