Serie A | Tutte le UFFICIALITÀ del Mercato

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È partita la corsa al: Lunedì 2 gennaio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti invernale 2023, che si chiuderà alle ore 20 di martedì 31 gennaio. Calcio.com riepiloga gli arrivi e le partenze annunciati da tutti i 20 club diA. La competizione è accesa, una vera e propria corsa a tappe, con una miriade di giocatori che si muovono da una squadra all’altra, come se fossero pezzi di un puzzle che deve essere assemblato nel modo ottimale. ATALANTA: Partenze: Malinovskyi (c, Marsiglia). BOLOGNA: Arrivi: Cangiano (a, Bari). Partenze: Cangiano (a, Fortuna Sittard) CREMONESE: Arrivi: Ferrari (d, Sampdoria), Benassi (c, Fiorentina). Partenze: Baez (a, Frosinone), Ndiaye (d, Vicenza) EMPOLI: Arrivi: Caputo (a, Sampdoria) Partenze: Lammers (a, Sampdoria) FIORENTINA: Partenze: Maleh (c, Lecce), Zurkowski (c, ...