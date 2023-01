Serie A | Napoli-Juventus 5-1 | Commento Tecnico-Statistico

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Per la 18esima Giornata del Campionato di Calcio diA,5-1 (Primo Tempo 2-1). Azioni Salienti 10-5; Primo Tempo, 4-5; Secondo Tempo, 6-0. Percentuali realizzative: 50% - 20%; Primo Tempo, 50% - 20%; Secondo Tempo, 50% - 0%. Finora, in 24 gare ufficiali, su 373 Azioni Salienti totali, 276 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 74,00%. Cioè, ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del. La media a gara è di 11 azioni pericolose su 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 64 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 23,19%. Della medesima, tra il 20% ed il 30%, abbiamo osservato un'alta probabilità di risultato finale positivo. Una gara più combattuta di quel che dice il punteggio finale. Nel Primo Tempo le ...

Corriere dello Sport

