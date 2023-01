Sequestro di prodotti elettronici a Udine | erano destinati a un negozio di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza diha sequestrato 35 milaelettrici non sicuri tra pannelli solari, lampade, strisce led, power bank, forbici elettriche, decoder per smart TV. Il materiale è stato scoperto nel corso di un servizio di repressione del contrabbando e dei traffici illeciti nei pressi della barriera autostradale A23 di Ugovizza, in entrata nel territorio nazionale. Le Fiamme Gialle hanno fermato un autoarticolato con targa slovena, proveniente dalla Germania, che trasportava il materiale riportante la marcatura “CE” indebitamente applicata, in quanto non accompagnata dalla documentazione attestante la conformità alle norme vigenti. La merce era tutta destinata alla vendita in uncon sede a, gestito da una persona di nazionalità cinese, che è stata ...