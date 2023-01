Senato | Orlando a La Russa | ' pacificazione? Già fatta da Togliatti e De Gasperi'

Il Sannio Quotidiano

Per il deputato Pd ed ex Guardasigilli Andrea, invece, "quella del ministro Nordio è stata ... L'ex presidente delcontinua le sue consultazioni e la prossima settimana conta di chiudere ...... Fitto, Casellati, insieme al presidente del, La Russa), ai dirigenti dell'opposizione e ... 'Ti ho conosciuto che eri un ragazzino') e Franceschini (altri Pd come l'ex ministrosono ... Senato: Orlando a La Russa, ‘pacificazione Già fatta da Togliatti e ... L’aveva annunciato mercoledì in Senato, lo ha ribadito ieri alla Camera: il governo non ha intenzione di mettere alcun freno alle intercettazioni che servono a combattere mafia ...La lenta virata del governo sulle intercettazioni è quasi compiuta. Piano piano, progressivamente, la “rivoluzione copernicana” sembra trasformarsi: il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva dett ...