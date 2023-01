Sempre Inter contro Milan | per i bookie nerazzurri avanti nella sfida testa e testa Martinez | duello del gol con Leao

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un derby per uno, in attesa della "bella" decisiva per stabilire l’egemonia cittadina e non solo. Questo è finora il...

L'Ultimo Uomo

Sgarbi hadetto che "demolire l'impianto sarebbe assurdo". Ora dovrà decidere la Carpani, 55 ... Il governo opta per la prima opzione,e Milan per la seconda.Spalletti punterà anche su Victor Osimhen, devastante contro la Juve epiù leader della ... Non vuole fermarsi neanche l'di Simone Inzaghi, reduce dal fresco bis in Supercoppa Italiana. I ... Supercoppa, come è andato il Derby tra Inter e Milan finito 3-0