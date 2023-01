Segnali di recessione | Confcommercio | ' A gennaio contrazione del Pil | - 0 | 9 %'

Milano Finanza

- 'Il rallentamento della domanda delle famiglie dovrebbe avere innescato un ciclo recessivo, di durata e intensità ridotte'. E' quanto afferma l'Ufficio studi Confcommercio che stima per gennaio un ......istituzioni concordano sul fatto che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una lieve. ... Per ora non ci sonodi accordo tra i repubblicani e l'amministrazione Biden. Biden non ... Blackrock: Usa e Ue non eviteranno la recessione (e le banche centrali non taglieranno i tassi) Il rallentamento della domanda delle famiglie, che per alcuni segmenti si configura come una vera e propria riduzione, dovrebbe avere innescato un ciclo recessivo, di durata e intensità ridotte. A gen ...I mercati, come è noto, cercano di giocare d’anticipo e di scontare il futuro nel presente. È un esercizio difficile, ovviamente, ed è reso ancora più difficile dal fatto che non è chiaro ...