Secondo il CFO di Meta il Metaverso avrà lo stesso impatto degli smartphone

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel corso del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, costellato come ogni anno di polemiche, il chief product officer diChris Cox si è lanciato in una impegnativa previsione: ilversounsimile a quello che hanno avuto gli, nel futuro.Si tratta del resto di una sorta di autopromozione, considerato come l’azienda che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp abbia investito cifre ingenti sulla realtà virtuale e aumentata, sino a mettere in pericolo i conti e a provocare lo smottamento del titolo in borsa.Cox, quindi, ilverso diventerà una parte importante nella vita dei consumatori, proprio come è accaduto per gli. Soltanto che dell’dei secondi abbiamo prove ormai ...